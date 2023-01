Cori contro i napoletani nella serata di Vialli, Sampdoria multata

Un brutto episodio ha macchiato la commovente serata allo stadio Luigi Ferraris, prima di Sampdoria-Napoli, nel ricordo di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, campioni recentemente scomparsi. Il giudice sportivo di Serie A ha infatti multato la società per "cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

La società dovrà quindi pagare un'ammenda di diecimila euro per il comportamento di alcuni tifosi. I cori, scrive ancora il giudice sportivo: "sono stati percepiti da tutti i collaboratori della procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto".

Passando alle sentenze che riguardano invece il campo, una giornata di squalifica per Rincon dopo l'espulsione "per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Il venezuelano salterà Empoli-Sampdoria, gara che si giocherà lunedì 16 gennaio alle ore 20:45.