Sampdoria-Monza, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo per una sfida da dentro o fuori

Squadra in casa Sampdoria

Il campionato di Serie A riparte dopo la sosta ed è già tempo di sfida salvezza per i blucerchiati: domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 si gioca Sampdoria-Monza allo stadio Luigi Ferraris. Mentre si rincorrono le voci su possibili imminenti sviluppi nelle trattative per la cessione della società allo sceicco Al Thani attraverso il produttore cinematografico Francesco Di Silvio la squadra è chiamata a una partita da dentro o fuori perché la classifica è già preoccupante. Sampdoria ultima in classifica insieme alla Cremonese, Monza terzultimo a quota 4 punti dopo la vittoria a sopresa contro la Juventus. Ecco le scelte di Giampaolo e Palladino.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza

QUI SAMPDORIA. Prima della sosta sono arrivate le tre sconfitte consecutive contro Verona, Milan e Spezia, Giampaolo al momento resta al timone ma il suo destino è legato al risultato della sfida contro i brianzoli. A livello di formazione non dovrebbero esserci grosse sorprese: Audero in porta e difesa a quattro con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello, quest'ultimo insidiato da Murru. A centrocampo Leris, Villar e Rincon (mentre Winks è sulla via del recupero e cerca la prima convocazione) e infine doppio trequartista con Djuricic e Sabiri alle spalle di Caputo. Sul fronte offensivo rimane viva anche la seconda opzione con Sabiri, Gabbiadini e Caputo.

QUI MONZA. Sulla via del recupero Petagna, ma difficilmente sarà convocato. Palladino dovrebbe proporre una difesa a tre con Marlon, Marì e Izzo davanti a Di Gregorio, poi linea a cinque (che si può trasformare anche in un quattro più uno) con Ciurria, Sensi, Rovella, Pessina e Carlos Augusto; in attacco l'ex Caprari e uno tra Mota e Gytkjaer.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Leris, Villar, Rincon; Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota. All. Palladino.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Calcio d'inizio: domenica 2 ottobre, ore 15:00.

Dove vedere Sampdoria-Monza in diretta TV e streaming: Dazn e Zona Dazn attivabile su Sky.