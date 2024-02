Sampdoria-Modena 2-2: i Canarini rimontano grazie a due rigori

Alla Sampdoria non basta un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio di due goal, per portare a casa i tre punti. La formazione di Pirlo sparisce dal campo nella ripresa, viene messa alle corde dal Modena e alla fine si fa rimontare. Termina così 2-2 la sfida del Ferraris, un pareggio che frena la rincorsa dei blucerchiati in direzione della zona playoff e che lascia l'amaro in bocca per come è arrivato. Doppio calcio di rigore, con qualche dubbio soprattutto sul secondo perché il contatto tra Stojanovic e Cotali non sembra così netto. Arrembante la manovra della Samp nella prima frazione di gioco, apre le danze Gonzalez di testa, raddoppia Alvarez con un gran tiro da fuori e manca il tris Kasami con un gran tiro che tocca la traversa interna e non supera la linea bianca. Battaglia nella ripresa con il Modena che attacca e i blucerchiati che si difendono, i due rigori consentono ai Canarini di recuperare il risultato, nel mezzo c'è anche un goal annullato dal var a Battistella. Nel finale accenno di reazione con tentativi, non a buon fine, di Kasami e Ntanda.

Sampdoria-Modena 2-2, la cronaca

Gara vivace nel primo tempo. Prima occasione per il Modena con Gliozzi che al 9' sfiora il palo dal limite, poi cresce la Sampdoria che ci prova due volte con Alvarez tra 17' e 19' trovando la pronta risposta di Seculin. Brivido qualche istante dopo su un contropiede concluso con una staffilata di Abiuso che sfiora il palo, ma al 21' finalmente la sblocca Facundo Gonzalez. Calcio d'angolo dalla sinistra, il portiere non esce e il difensore uruguagio insacca di testa. Esplode il Ferraris, che trascina i blucerchiati al raddoppio: minuto 32, Esposito scarica per Alvarez, destro chirurgico dalla distanza e pallone che si insacca nell'angolino. Altro boato con predominio totale, ma mani nei capelli al 41' per Kasami. Conclusione potente da fuori area e palla che colpisce la traversa interna ma non supera la linea bianca. Questione di centimetri. Nel finale prova a reagire il Modena con due tentativi offensivi di Palumbo e Battistella, prima Stankovic mette il pallone in porta, poi la conclusione si spegne sull'esterno della rete.

Nella ripresa i blucerchiati si fanno subito schiacciare dalla reazione del Modena e provano a difendersi, ma al 57' arriva l'episodio che cambia tutto. Calcio di rigore concesso, dopo l'intervento del var, per un fallo di mano di Piccini su un tiro di Abiuso. Dal dischetto Palumbo, sfiora Stankovic ma il pallone finisce in fondo al sacco. Sbandano i blucerchiati perché i Canarini tengono in mano le redini del gioco, al 66' annullato il goal del pareggio di Battistella per un fallo in attacco, qualche cambio con l'esordio di Darboe e Leoni per un Esposito nervoso (e ammonito) e un Piccini già acciaccato. Episodio dubbio all'80' quando l'arbitro concede il secondo rigore al Modena, questa volta dopo un contatto tra Stojanovic e Cotali. Dal dischetto ancora Palumbo che insacca nell'angolino completando la rimonta. Nel finale un tentativo sballato di Kasami all'88', un altro di Ntanda in rovesciata. Troppo poco per sperare di riprenderla, finisce così con un pareggio 2-2 che lascia l'amaro in bocca, un punto che muove la classifica, ma il bicchiere in questo caso è mezzo vuoto.

Sampdoria-Modena 2-2, video goal e highlights

Sampdoria-Modena 2-2, il tabellino

Reti: 21' Gonzalez, 32' Alvarez, 59' e 82' Palumbo (rig)

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 6; Depaoli 6 (59' Stojanovic 5), Piccini 5 (71' Leoni 5.5), Gonzalez 6, Giordano 5.5; Kasami 6, Yepes 6.5, Askildsen 5.5; Alvarez 6.5 (86' Ntanda), Esposito 6.5 (71' Darboe 6); De Luca 5. All. Pirlo.

Modena (3-5-2): Seculin 5; Riccio 6, Zaro 5.5, Cauz 6; Ponsi 6 (71' Cotali 6.5), Battistella (85' Di Stefano sv), Gerli 6, Palumbo 7, Corrado 6 (71' Santoro 6); Gliozzi 5.5 (85' Magnino sv), Abiuso 6. All. Bianco.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Note: ammoniti Battistella, Palumbo, Depaoli, Esposito, Yepes, Abiuso, Santoro.