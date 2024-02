Sampdoria-Modena 2-2, pagelle: Darboe e Ntanda entrano bene, rimandato Piccini

Termina 2-2 Sampdoria-Modena, un pareggio che consente ai blucerchiati di muovere la classifica, ma che lascia l'amaro in bocca per come è arrivato. Primo tempo perfetto con doppio vantaggio siglato da Facundo Gonzalez e Alvarez (colpo di testa da angolo il primo, gran destro dalla distanza il secondo), poi la traversa clamorosa colpita da Kasami che rappresenta lo spartiacque del match.

Nella ripresa c'è la reazione dei Canarini, che mettono alle corde i ragazzi di Pirlo e recuperano il risultato grazie a due calci di rigore. Il primo concesso per un fallo di mano del nuovo acquisto Piccini e il secondo, dubbio, per un contatto tra Stojanovic e Cotali. Nel mezzo anche un goal annullato a Battistella per un fallo in attacco. Nei minuti finali la Samp si scuote e crea un paio di occasioni sporche, tiro sballato di Kasami dopo un flipper in area e tentativo in rovesciata di Ntanda che va a sbattere contro un difensore.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.