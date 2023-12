Sampdoria, mini-abbonamenti natalizi: i prezzi

La Sampdoria ha previsto un 'mini abbonamento' natalizio, denominato 'Xmas Pack', per le due gare di Serie B che si giocheranno durante le feste, entrambe allo stadio Luigi Ferraris. Sabato 23 dicembre alle ore 16:15 contro la FeralpiSalò e martedì 26 dicembre alle ore 20:30 contro il Bari. Il campionato poi si fermerà per riprendere il 14 gennaio, sfida in trasferta contro il Venezia.

Prezzi speciali, quindi, per le due partite contro Bari e FeralpiSalò: 25 euro in gradinata Nord (20 per gli under 18 e 15 per gli under 14), 55 euro nei distinti (40 per under 18 e 20 per under 14), 110 euro in tribuna inferiore (80 euro e 40 euro le riduzioni per i giovani) e infine 320 euro in tribuna d'onore. Prezzi più bassi rispetto alle singole gare, i due biglietti singoli interi in gradinata Nord verrebbero infatti a costare 35 euro, 70 nei distinti, 140 in tribuna inferiore e 400 in tribuna d'onore.

Mini abbonamenti disponibili dalle ore 10 di mercoledì 13 dicembre online su ticketone.it, al Sampdoria Service Center presso SampCity in via XX Settembre 252r o nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (a questo link i dettagli).