Sampdoria, tifosi in coda per i mini abbonamenti nella Sud

Grande entusiasmo in casa Sampdoria dopo la vittoria nello scontro salvezza di Venezia, i tifosi blucerchiati hanno preso d'assalto SampCity per sottoscrivere il mini abbonamento in gradinata Sud lanciato dalla società in vista del rush finale. Tanti supporter si sono messi in coda nella giornata di mercoledì 23 marzo 2022 per acquistare i ticket per le ultime quattro gare casalinghe contro Roma, Salernitana, Genoa e Fiorentina con un buon risparmio rispetto ai singoli tagliandi, 50 euro il prezzo intero per le quattro partite, ridotti per under 18 (40 euro), under 14 (30 euro) e under 6 (4 euro).

La vendita dei mini abbonamenti è iniziata con una fase di promozione per gli abbonati di Gradinata Sud della stagione sportiva 2019/2020 che andrà avanti fino alle ore 19 di giovedì 31 marzo 2022, poi si proseguirà con l'eventuale vendita libera in caso di posti ancora disponibili, a partire dalle ore 10 di venerdì 1° aprile 2022. La società ha spiegato che che l’abbonamento non darà diritto di prelazione all’ eventuale campagna abbonamenti 2022/23. Pertanto gli abbonati della stagione 2019/20 che non intendono sottoscrivere il mini abbonamento sopracitato non perderanno il diritto di prelazione per la stagione 2022/23.

I mini abbonamenti sono disponibili anche online su sport.ticketone.it e nelle rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale. Per l'acquisto e l'accesso allo stadio è necessario il green pass, dai 12 anni in su.