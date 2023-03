Volata salvezza, la Samp chiama a raccolta i tifosi con i mini abbonamenti

Situazione complicata in campo e fuori per la Sampdoria, anche se la vittoria contro il Verona prima della sosta ha riacceso la fiammella della speranza in chiave salvezza. Quello che non è mai mancato è però l'amore dei tifosi, sempre vicini alla squadra in una stagione sciagurata, sia in casa che in trasferta.

E proprio in vista del rush finale è stata lanciata una nuova iniziativa, mini abbonamenti a prezzi speciali per le ultime cinque sfide casalinghe, fondamentali per provare a credere fino alla fine in una difficilissima rimonta verso la zona salvezza. Al momento i blucerchiati occupano il penultimo posto con 15 punti conquistati in 27 partite, -4 dal Verona ma soprattutto -9 dallo Spezia che oggi sarebbe la prima squadra a rimanere in Serie A.

"L’U.C. Sampdoria - si legge in una nota - comunica che per le ultime cinque partite casalinghe del campionato di Serie A 2022/23 (Cremonese, Spezia, Torino, Empoli e Sassuolo) sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento digitale per i settori Gradinata Nord e Distinti a un prezzo vantaggioso".

Cinque partite al prezzo totale di 40 euro per la Gradinata Nord, 20 per gli under 18 e 5 per gli under 14; 100 euro invece nei Distinti con riduzioni per gli under 18 (60 euro) e gli under 12 (20 euro). La vendita dei tagliandi è iniziata alle ore 10 di lunedì 27 marzo online su sampdoria.ticketone.it e poi al Sampdoria Service Center presso SampCity in via XX Settembre e nelle rivendite Ticketone abilitate.