Sampdoria, variazione nell'organigramma

La Sampdoria, attraverso un comunicato, ha ufficializzato una variazione nel proprio organigramma.

"La società - si legge - comunica che il 30 giugno terminerà il rapporto di collaborazione con Paolo Viganò. A Paolo vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con professionalità e abnegazione, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della sua vita umana e professionale".

"Nel contempo - conclude la nota - la società informa che il ruolo di direttore della comunicazione è stato affidato ad interim, a partire da oggi, ad Alberto Marangon, che manterrà invariate le altre funzioni all’interno dell’azienda".