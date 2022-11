Sampdoria, monta la protesta: manifestazione e corteo

Sabato 26 novembre 2022, a partire dalle ore 18:30, andrà in scena la manifestazione lanciata dalla tifoseria organizzata della Sampdoria dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Massimo Ferrero che, dopo il blitz allo stadio contro la Roma, ha detto di essere pronto a tornare a occuparsi del club.

Nei giorni scorsi sono apparsi in giro per Genova diversi striscioni per chiamare a raccolta tutti i sostenitori blucerchiati, la manifestazione è stata lanciata dalla tifoseria organizzata attraverso un comunicato firmato 'La Sud', anche la Federclubs ha aderito e sono attesi anche pullman in arrivo da altre città dove sono presenti club di blucerchiati.

I tifosi si ritroveranno sotto alla Gradinata Sud in via Casata Centuriona. Nell'ultimo comunicato diffuso dagli Ultras si legge: "Noi gruppi, per primi, lasceremo bandiere e striscioni a casa, l'unico blucerchiato che vedrete sarà quello sulla nostra pelle o la sciarpa che indosseremo fieramente intorno al collo. Invitiamo tutti a fare lo stesso e a concentrarsi sul motivo per il quale scendiamo in piazza, ovvero prendere duramente posizione contro tutto e tutti quelli che stanno facendo il male della Sampdoria. Alzeremo la voce, ma non avremo un timbro festoso, anzi. Solo noi possiamo capire quanta rabbia ci brucia dentro in questo momento. Per questo ci muoveremo in corteo fin sotto Corte Lambruschini".

Nel frattempo è tornato a parlare, attraverso un'intervista su Rai2, anche Massimo Ferrero che, tra le altre cose, si è rivolto proprio ai tifosi: "Si sentono padroni della società - ha detto - ma dovrebbero venire a lavorare". Ha poi aggiunto: "Nessuno mi ha regalato la società, i tifosi mi odiano ma non sono stato capito".