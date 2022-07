Sampdoria, presentate le nuove maglie per la Serie A 2022/2023

La Sampdoria ha ufficialmente presentato le nuove maglie per la stagione 2022/2023, realizzate da Macron. I nuovi kit gara sono già disponibili sui siti di Sampdoria e Macron, il club ha anche confermato Banca Ifis come sponsor per la stagione.

La prima maglia è quella tradizionale blucerchiata: blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, al centro della maglia e presenti anche sul retro. Il collo è a V in maglieria con dettagli blucerchiati e nel retro del collo, personalizzato con i colori della maglia, si trova la scritta in dialetto genovese 'Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo' (Per Genova e per San Giorgio). Sul retrocollo esterno, invece, c'è la scritta Genova 12 agosto 1946. Il kit è completato da pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi con bordo superiore blu royal e banda blucerchiata.

La seconda maglia è bianca a girocollo con bordi blucerchiati anche sui polsi delle maniche, al centro lo stemma di San Giorgio. Anche in questo caso è presente lo slogan in genovese e la data di fondazione. I pantaloncini sono blu royal, così come i calzettoni che hanno la banda bianca-rossa-nero-bianca sul bordo superiore.

Gialla, invece, la terza maglia con collo alla coreana, color ambra con classico inserto tagliato centrale con fascia blucerchiata all’altezza del petto e con al centro della fascia lo scudo di San Giorgio. Anche in questo caso è presente la scritta in dialetto, sul lato del cuore uno stemma dal sapore vintage e che riprende nello stile quello usato a metà degli anni 60. Nel retrocollo in stampa gommata spessorata è inserito il profilo del Baciccia. I pantaloncini sono blu con dettagli ocra, i calzettoni blu hanno la banda bianca-rossa-nero-bianca sul bordo superiore.

Infine il portiere, maglia turchese a girocollo e caratterizzata da una fascia sui fianchi con grafica geometrica,al centro lo scudo di San Giorgio e più in alto sul petto di nuovo il logo del brand italiano e a sinistra lo stemma della Sampdoria. I pantaloncini turchesi sui fianchi riprendono la grafica geometrica presente sulla maglia.