Sampdoria-Ligorna 3-0: tris blucerchiato nell'ultima amichevole dell'anno

Ultima amichevole del 2022 per la Sampdoria cha batte il Ligorna, formazione di Serie D, per 3-0 a Bogliasco. Una sgambata per la squadra di Stankovic che da adesso in poi inizierà a pensare solamente al match con il Sassuolo del 4 gennaio, prima tappa della difficile rincorsa salvezza. Per il Ligorna invece è stata una mattinata di festa con i ragazzi di Roselli che si sono confrontati con una squadra di Serie A prima di rituffarsi nella loro splendida stagionale che li vede terzi in Serie D e in piena corsa per i playoff solo un anno e mezzo dopo la promozione dall'Eccellenza. I biancoblu ricominceranno con gli incontri ufficiale domenica 8 gennaio alle 14,30 contro il Chisola.

Stankovic ha proposto il 3-4-1-2 senza Caputo ormai destinato all'Empoli da dove arriverà Lammers. Sugli scudi ancora Montevago che ha segnato il primo gol blucerchiato di testa su azione da calcio d'angolo, stessa dinamica per il raddopio di Amione, mentre la terza rete è arrivata su calcio di rigore con Djuricic.

Il tabellino

SAMPDORIA vs LIGORNA 3-0 (1-0)

RETI: 16' Montevago, 47' Amione, 72' Djuricic (rig)

SAMPDORIA: Audero (67' Contini), Bereszynski (67' Trimboli), Murillo (67' Ferrari), Amione (67' Villa); Léris (67' Malagrida), Vieira (67' Paoletti), Rincón (67' Yepes), Augello (46' Murru); Verre (67' Djuricic); Gabbiadini (67' Villar), Montevago. Mister: Stankovic.

LIGORNA: Caruso (75' Gragnoli), Dellepiane (70' Lipani), Scannapieco (88' Callà), Damonte (60' Serra Sanchez), Garbarino (60' Tassotti), Gulli (50' Mazzamuto), Bacigalupo (70' Casagrande), Gerbino (85' Basciano), Abdelazim (50' Gualtieri), Donaggio (88' Tancredi), Brunozzi (60' Botta). Mister: Roselli.

ARBITRO: Mirri di Savona