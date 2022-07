Sampdoria, ufficiale il primo acquisto: ecco Leverbe

Dopo diverse cessioni la Sampdoria ufficializza un acquisto, si tratta del difensore francese Maxime Leverbe, nato a Villepinte il 15 febbraio 1997. Per lui si tratta di un ritorno in blucerchiato, a titolo temporaneo con diritto di opzione. Aveva infatti vestito la maglia della Primavera nella stagione 2016/2017, poi era stato girato in prestito all'Olbia e infine ceduto a titolo definitivo al Cagliari.

Successivamente ha giocato con il Chievo tra 2019 e 2021 (61 presenze e due gol in Serie B) e con il Pisa nell'ultima stagione, titolare inamovibile della squadra che ha perso la finale playoff contro il Pisa: 42 presenze.

Il suo arrivo rientra nell'operazione che ha invece riportato (in prestito) Ernesto Torregrossa in Toscana. Tra le altre operazioni delle ultime ore anche i prestiti secchi di Marco Somma al Pontedera e Davide De Vivo al Matera; Matteo Stoppa è invece volato a Palermo: prestito con diritto di opzione e contro-opzione.