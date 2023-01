Sampdoria, Lanna lancia il progetto 'legends': "Pensato e sviluppato con Vialli"

Nel ricordo di Gianluca Vialli la Sampdoria ha lanciato un nuovo progetto denominato 'legends'. Una vera e propria 'hall of fame' con i 40 giocatori più iconici della storia blucerchiata dal 1946 a oggi, che verranno coinvolti nelle iniziative, soprattutto benefiche, del club. Un progetto fortemente voluto dal presidente Marco Lanna, che spiega: "È uno di quelli che ho condiviso con Luca negli ultimi mesi: ne abbiamo parlato a lungo, l’ho pensato e sviluppato insieme a lui. Ed è proprio ricordando una leggenda come Vialli che oggi vogliamo presentarlo al pubblico". Lanna ha poi ricordato l'appuntamento di sabato 21 gennaio 2023 con la messa in suffragio di sabato 21 gennaio. Alle ore 16:30 nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti verrà ricordato il campione appena scomparso.

Come sono stati scelti

Diversi i criteri presi in considerazione dalla società per scegliere i giocatori più rappresentativi. Ci sono tutti i vincitori dello scudetto 1990/1991 e poi tutti i calciatori che hanno collezionato almeno 250 presenze o segnato almeno 40 gol in partite ufficiali. La lista è poi destinata ad ampliarsi attraverso votazioni social e per volontà dello stesso presidente che, ogni anno, potrà scegliere personalmente una leggenda da aggiungere all'elenco.

Chi sono le 40 legends della Sampdoria

In rigoroso elenco alfabetico le prime 40 legends secondo i criteri scelti dalla società per rientrare nella 'hall of fame'. In una sezione speciale del sito ufficiale dalla Sampdoria tutte le schede con foto, presenze, goal, anni di militanza e trofei.