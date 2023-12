Sampdoria-Lecco, probabili formazioni: Pirlo in emergenza

La brutta battuta di arresto contro il Brescia ha frenato la corsa della Sampdoria verso le zone più sicure della classifica. Il calendario offre però subito una buona opportunità per allungare sulla zona rossa. Sampdoria-Lecco (calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris sabato 9 dicembre alle ore 14) è un match da vincere a tutti i costi, anche se Pirlo deve fare i conti con le tante assenze. Le ultime dai campi e le probabili formazioni della gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie B. Previsto anche un giro di campo con maglia celebrativa e saluto ai tifosi da parte di Fabio Quagliarella, nei giorni scorsi il bomber ha annunciato ufficialmente l'addio al calcio.

Sampdoria-Lecco, le scelte di Pirlo

Dopo Borini si è fatto male anche Vieira. Ennesimo infortunio in questa prima parte di stagione dopo quelli dei vari Ferrari, Benedetti, Pedrola, Murru, Barreca e Malagrida, alcuni ancora out, altri recuperati dopo un lungo stop. Per la sfida al Lecco è invece squalificato Depaoli. In porta ci sarà ovviamente Stankovic, in difesa Pirlo sta valutando anche la soluzione a tre (vista contro l'Ascoli) con il ritorno di Murru insieme a Gonzalez e Ghilardi, altrimenti potrebbe proseguire con la solita a quattro. In questo caso Murru potrebbe sostituire uno degli altri due centrali con Giordano e Stojanovic sulle due fasce. A centrocampo dubbio Kasami, non al meglio, il posto di Vieira sarebbe invece preso da uno tra Girelli e Askildsen con Yepes a completare il reparto. In attacco Verre ed Esposito a supporto di De Luca. In caso di assenza dello svizzero in mediana la soluzione potrebbe ancora una volta essere il cambio modulo con i tre dietro di cui abbiamo già parlato, i due esterni bassi alzati sulla linea di centrocampo e due dei già citati centrocampisti centrali, invariato l'attacco.

Sampdoria-Lecco, le scelte di Bonazzoli

Il Lecco ha 16 punti in classifica come la Sampdoria (al netto della penalizzazione, sul campo sarebbero 18 quelli dei blucerchiati) ma ha cambiato marcia da quando in panchina siede Emiliano Bonazzoli, ex del match. Il tecnico ritrova Sersenti dopo un turno di squalifica e per il resto dovrebbe confermare la formazione che ha battuto 1-0 il Bari. In porta Saracco e difesa a quattro con Caporale, Bianconi, Celjak e Lemmens. A centrocampo Sersenti insieme a Ionita e Degli Innocenti; in attacco tridente con Lepore, Novakovich e uno tra Buso e Crociata.

Sampdoria-Lecco, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Ghilardi, Murru, Gonzalez; Giordano, Yepes, Askildsen, Stojanovic; Verre, Esposito; De Luca. All. Pirlo.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersenti; Crociata, Novakovich, Lepore. All.Bonazzoli.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Calcio d'inizio: sabato 9 dicembre 2023, ore 14:00.

Dove vedere Sampdoria-Lecco in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.