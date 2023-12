Sampdoria-Lecco 2-0, pagelle: Stankovic insuperabile, Yepes pilastro

Immediato riscatto della Sampdoria dopo la battuta d'arresto di Brescia. La squadra di Pirlo torna quella vista nell'ultimo periodo e manda al tappeto il Lecco grazie alla bellissima doppietta di Esposito. Tre punti d'oro che valgono il decimo posto in classifica e che consentono di allungare sulla zona rossa superando una diretta concorrente. Sono quattro le vittorie nelle ultime cinque gare, cinque nelle ultime sette. Il Lecco parte forte, ma Stankovic si supera due volte su Ionita e Lepore, poi è dominio blucerchiato con tante occasioni da rete. Verre, De Luca e Murru non concretizzano, a sbloccare il risultato ci pensa Esposito con un sinistro magico che si insacca all'incrocio dei pali.

Copione simile nella ripresa: Saracco respinge una punizione di Verre, poi sale in cattedra l'attaccante ex Bari che prima spreca e poi chiude i conti con un altro gioiello che non lascia scampo al portiere. Nel finale Stankovic dice no a Caporale e De Luca spreca il tris.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.