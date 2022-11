Sampdoria-Lecce, probabili formazioni: le scelte di Stankovic per 'la partita della vita'

Sampdoria-Lecce è la 'gara della vita'. Lo ha dichiarato Stankovic dopo la sconfitta contro il Torino, terza consecutiva dopo quelle contro Inter e Fiorentina, ma lo dicono anche i numeri di un avvio di campionato da birividi. Blucerchiati al penultimo posto in classifica con 6 punti, uno in meno della Cremonese, ma soprattutto -4 dallo Spezia quartultimo e -6 dai salentini che nel turno infrasettimanale hanno vinto contro l'Atalanta allungando in maniera decisa. Audero e compagni sono già all'ultima spiaggia, servono tre punti per rimanere sul treno salvezza e ricompattare la parte bassa della graduatoria. Ecco le probabili formazioni con le scelte di Stankovic e Baroni, calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris alle ore 18 di sabato 12 novembre 2022.

Le scelte di Stankovic e Baroni per Sampdoria-Lecce

QUI SAMPDORIA. Stankovic deve fare i conti con la squalifica di Colley, davanti ad Audero ci saranno quindi Ferrari, Murillo e Amione con Bereszynski e Augello (in vantaggio su Murru) sulle fasce in una difesa a tre che, di fatto, diventa a cinque in fase di copertura. In mediana Villar, Rincon e uno tra Djuricic e Verre (entrato bene cotnro il Torino) con Caputo e Gabbiadini in attacco, il secondo rimane comunque in ballottaggio con il giovane Montevago. In panchina non ci sarà Stankovic, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso contro il Torino, al suo posto Sakic.

QUI LECCE. Baroni dovrebbe confermare la formazione che in settimana ha battuto l'Atalanta, rimane comunque qualche ballottaggio da sciogliere. In porta l'ex Falcone, difesa a quattro con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo e poi mediana a tre con Blin, Hjulmand e Gonzalez. In attacco Ceesay insidia Colombo, Banda lotta per una maglia con Di Francesco mentre Strefezza dovrebbe esssere la certezza.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lecce

Sampdoria (3-5-2): Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic (squalificato, in panchina Sakic).

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 12 novembre, ore 18:00.

Dove vedere Sampdoria-Lecce in diretta TV e streaming: Dazn e Zona Dazn attivabile su Sky.