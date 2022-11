Sampdoria-Lecce 0-2: incubo blucerchiato al Ferraris

Incubo blucerchiato. Il Lecce sbanca il Luigi Ferraris con un goal per tempo e lascia Audero e compagni in fondo alla classifica. Non basta un atteggiamento migliore rispetto alle ultime uscite, non basta la reazione e non basta nemmeno un pubblico commovente per 90 minuti e oltre. Non bastano perché fare goal sembra come sempre un'utopia, non bastano perché le idee sono poche, non bastano perché, ancora una volta, due errori marchani regalano i due palloni da goal al Lecce, che torna a casa con i tre punti e allunga in maniera decisiva sulla zona rossa. Finisce il 2022 della Samp, finisce nel peggiore dei modi con una classifica drammatica. Ora lunga pausa, la speranza è che nei due mesi scarsi che portano alla ripresa della stagione possa arrivare un cambio societario in grado di dare ossigeno. Al momento è notte fonda.

Sampdoria-Lecce 0-2, la cronaca

Primo tempo intenso e molto fisico con i blucerchiati più aggressivi, ma anche più propositivi rispetto alle ultime uscite. Tiro alto di Gabbiadini dopo meno di un minuto, poi al 12' la grande occasione per Manolo che trova sulla sua strada un super Falcone che devia in corner. Altro miracolo al 17', ma sarebbe comunque stato fuorigioco, poi è il Lecce a rendersi pericolosissimo con una punizione di Strefezza che fa la barba al palo. Blucerchiati che giocano molto alti e provano a pungere, nel recupero però è doccia fredda su un pallone regalato da Ferrari: Colombo si invola e buca Audero di potenza. Fischi del Ferraris.

Nella ripresa subito un goal annullato per fuorigioco a Di Francesco, poi la Samp alza il baricentro e reagisce. I cambi vivacizzano il fronte offensivo, si vede la voglia di fare, ma anche la mancanza di lucidità e la paura che porta all'errore. Prova l'arrembaggio la formazione di Stankovic, al 67' invenzione di Gabbiadini per Caputo e uscita provvidenziale di Falcone, la voglia non manca ma come sempre i blucerchiati faticano a creare occasioni importanti e all'83' sull'ennesimo pallone regalato da Ferrari (questa volta ad Askildsen) raddoppia il Lecce in contropiede con Banda. Reazione di pancia con Gabbiadini che trova il salvataggio decisivo di Gendrey e Quagliarella che di testa alza di poco sopra alla traversa, nel recupero anche Rincon va vicinissimo al 2-1 imbeccato da Verre, palla che esce di poco. Game over, fischi al Ferraris.

Sampdoria-Lecce 0-2 | Tabellino e voti

Reti: 46' Colombo, 83' Banda

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 5.5; Ferrari 4, Murillo 5.5 (80' Quagliarella 6), Amione 5.5; Bereszynski 5.5 (46' Augello 6), Rincon 6, Villar 4.5 (46' Yepes 5.5), Leris 4.5; Djuricic 5 (55' Verre 6); Gabbiadini 5, Montevago 5.5 (55' Caputo 4.5). All. Stankovic (in panchina Sakic).

Lecce (4-3-3): Falcone 6.5; Baschirotto 6.5, Pongracic 6.5 (70' Gendrey 6.5), Umtiti 6.5, Gallo 6; Gonzalez 6, Hjulmand 6.5, Blin 6 (70' Askildsen 5.5); Strefezza 6 (70' Banda 6.5), Colombo 6.5 (84' Ceesay sv), Di Francesco 6.5 (76' Oudin sv). All. Baroni.

Arbitro: Doveri di Roma.

Note: ammoniti Amione, Djuricic, Umtiti, Gonzalez, Askildesn.