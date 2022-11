Sampdoria-Lecce 0-2, le pagelle: Ferrari e Villar imbarazzanti, si salvano in pochi

Quarta sconfitta consecutiva per la Sampdoria. Il Lecce sbanca il Ferraris, si aggiudica lo scontro diretto e allunga in maniera decisa sulla zona rossa, dove rimane ancorata la squadra di Stankovic con numeri da brividi. Se sul piano della grinta e dell'atteggiamento qualche passo avanti si è visto, per il resto è stata la solita Samp. Macchinosa, con poche idee, incapace di creare grattacapi alla difesa avversaria e bravissima a complicarsi la vita con errori marchiani che poi costano carissimi. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e con un leggero predominio Ferrari regala palla agli avversari, Villar perfeziona e si trasforma in uomo-assist per Colombo che gela Marassi. Nella ripresa un altro errore ma goal annullato a Di Francesco per fuorigioco, reazione di pancia e nervosa, ma le palle goal non arrivano e nel finale Ferrari per la seconda volta sbaglia in impostazione, regala palla al Lecce e Banda buca Audero chiudendo i giochi.

Finisce il 2022 della Samp, finisce nel peggiore dei modi con una classifica drammatica. Ora lunga pausa, la speranza è che nei due mesi scarsi che portano alla ripresa della stagione possa arrivare un cambio societario in grado di dare ossigeno. Al momento è notte fonda.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.