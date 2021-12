Sampdoria-Lazio, probabili formazioni: squalificato Colley

Settimana intensa e terza gara in una settimana per i blucerchiati che, dopo aver vinto con il Verona e perso con la Fiorentina (3-1, identico risultato), torneranno in campo domenica 5 dicembre alle ore 18: al Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Lazio. Blucerchiati che sono rimasti sopra alla zona rossa (+5 sul Genoa) ma che devono trovare continuità per un proseguo di campionato tranquillo. Lazio che invece, dopo aver perso 4-0 col Napoli, arriva dal pirotecnico 4-4 con l'Udinese

QUI SAMPDORIA. Non dovrebbe cambiare lo schieramento tattico con il solito 4-4-2 in cui mancherà però lo squalificato Colley che sarà sostituito da Chabot al centro della difesa, in coppia con Yoshida. Sugli esterni conferma per il solito Bereszynski e ritorno di Augello al posto di Murru. Pochi dubbio a centrocampo dove dovrebbero esserci Candreva, Adrien Silva, Ekdal e Thorsby mentre in attacco potrebbe tornare titolare Quagliarella, al suo fianco uno tra Gabbiadini e Caputo: Manolo ha fatto molto bene contro la Fiorentina mentre l'ex Sassuolo continua a deludere. La Sampdoria scenderà in campo con la nuova maglia "Samp for People" nell'ambito di un progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali.

QUI LAZIO. Sarri ritrova Luiz Felipe in difesa dopo la squalifica, ma perde Patric. Per il resto ancora diversi nodi da sciogliere: in attacco Immobile e Pedro dovrebbero essere i punti fermi del tridente, mentre Zaccagni e Felipe Anderson si giocano la terza maglia disponibile.

Probabili formazioni Sampdoria-Lazio

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida; Chabot, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.

Lazio (4-4-2): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: domenica 5 dicembre, ore 18:00.

Dove vederla: Dazn.