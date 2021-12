Sampdoria-Lazio 1-3, le pagelle: Chabot-Ferrari da incubo, speranze Dragusin e Ciervo

Gara dai due volti per la Sampdoria. Nel primo tempo la Lazio domina la gara e chiude in vantaggio di tre goal grazie alla doppietta di Immobile e al gol di Milinkovic Savic, difesa disastrosa e atteggiamento rivedibile dopo la prima delle tre marcature biancocelesti. Fischi del Ferraris all'intervallo e reazione nella ripresa con diverse occasioni da rete nel primo quarto d'ora (bravo Strakhosha) e l'espulsione di Milinkovic che regala nuovo vigore alle speranze blucerchiate: il goal dell'1-3 arriva troppo tardi (Gabbiadini all'88') ma negli ultimissimi minuti i ragazzi di D'Aversa ci provano in tutti i modi: Ekdal due volte e ancora Gabbiadini sfiorano il 2-3 nel recupero, il portiere avversario si oppone e per la Samp è già tempo di pensare al derby: venerdì prossimo sarà una gara fondamentale per il proseguo della stagione e la lotta per la salvezza.

VIDEO | Sampdoria-Lazio 1-3: goal e highlights

Pessima prova difensiva nel primo tempo con Chabot e Ferrari in balia della Lazio, soffrono anche le due fasce con Bereszynski e Augello. Male anche Quagliarella e Verre che nel primo tempo non incidono mai, sbavature un po' in tutti i reparti al netto della buona reazione della ripresa. Positivi gli innesti nella ripresa e il solito Gabbiadini che non molla fino alla fine.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.