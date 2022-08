Sampdoria-Lazio 1-1: Gabbiadini cancella l'errore arbitrale, pari all'ultimo respiro

La Sampdoria riacciuffa la Lazio nel recupero e cancella la figuraccia contro la Salernitana al termine di un match giocato con ben altro carattere. Audero stoppa due volte Felipe Anderson nel primo tempo, poi capitola su Immobile al 21' e il bomber biancoceleste colpisce anche un palo; poco prima del 30' arrivano le ampie proteste dei blucerchiati per un rigore non concesso su Quagliarella. L'arbitro viene richiamato dal Var, ma non cambia idea, una decisione dubbia (e non è la prima in questo campionato) che sarebbe potuta costare carissima. Nella ripresa sono decisivi i cambi per dare vivacità all'attacco, il pareggio porta la firma di Gabbiadini e arriva in pieno recupero: a circa sette mesi dall'infortunio il numero 23 si riprende la scena, un 'acquisto' fondamentale per il campionato 2022/2023. Buon punto per muovere la classifica e per il morale, ora testa al match di domenica 4 settembre: Verona-Sampdoria è già uno scontro diretto.

Sampdoria-Lazio 1-1, la cronaca

Giampaolo cambia modulo e rilancia Quagliarella sul fronte offensivo, con il supporto di Sabiri e Verre sulla trequarti, dietro invece c'è la novità Murillo. Due volte pericolosa la Lazio con Felipe Anderson tra 8' e 14', Audero però si supera e sventa le minacce. Al 21' il portierone blucerchiato non può fare nulla a tu per tu con Immobile dopo un assist di tacco di Milinkovic Savic, 1-0 biancoceleste e ancora brividi al 25'. Zaccagni trova la risposta del solito Audero, tap-in di Immobile e palla sul palo. Passata la paura la Samp prova a riprendere il match e intorno al 30' arriva un episodio chiave del match. Contatto in area tra Marusic e Quagliarella, per l'arbitro non c'è nulla, ma interviene il Var che lo richiama al monitor. Aureliano rivede quanto successo, non cambia idea e fa riprendere il gioco tra le proteste dei blucerchiati. La formazione di Giampaolo non demorde e prova a pareggiare con Quagliarella, bordata del capitano su imbucata di Verre, respinge alla grande Provedel.

Nella ripresa nuovo cambio di modulo con l'inserimento di Caputo al posto di Leris e il passaggio al 4-3-1-2, dopo un paio di timidi tentativi laziali, prende corpo la reazione della Sampdoria con l'inserimento di Djuricic al posto di Verre che vivacizza ulterioremente il fronte offensivo. Il serbo suggerisce subito per Rincon, il venezuelano avanza palla al piede e trova spazio per il tiro, Provedel si supera e mette in angolo togliendola dall'angolino basso. Ancora cambi per i blucerchiati con Villar e Gabbiadini che prendono il posto di Vieira e Quagliarella al 70', il baricentro si alza per cercare l'assalto finale: al 74' Lazzari chiude bene su Caputo in area, al 75' Gabbiadini tenta un pallonetto al volo su assist al bacio di Sabiri, ma la palla termina alta; brivido al 90' quando Basic chiama alla grande parata Audero, poi al 92' esplode il Luigi Ferraris. Rincon verticalizza e mette una gran palla nel corridoio per Gabbiadini: controllo e tiro in un fazzoletto per il numero 23 blucerchiato che buca Provedel e torna a esultare mostrando i muscoli. Punto prezioso, ora serve la prima vittoria.

Sampdoria-Lazio 1-1 | Tabellino e voti

Reti: 21' Immobile, 92' Gabbiadini

Sampdoria (4-3-2-1): Audero 7; Bereszynski 5.5, Murillo 6 (73' Ferrari 6), Colley 6, Augello 5.5; Leris 5 (46' Caputo 6), Vieira 6 (70' Villar 6), Rincon 6.5; Sabiri 6, Verre 6 (60' Djuricic 6); Quagliarella 6.5 (70' Gabbiadini 7). All. Giampaolo.

Lazio (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6.5, Patric 6, Romagnoli 6.5 (82' Gila sv), Marusic 5.5; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 6 (72' Antonio 6), Luis Alberto 6 (72' Basic 6); Felipe Anderson 6.5 (41' Pedro 6), Immobile 7, Zaccagni 6.5 (72' Cancellieri 5.5). All. Sarri.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Note: ammoniti Zaccagni e Basic.