Sampdoria-Lazio 1-1, le pagelle: Rincon cuore e assist, bentornato Manolo

Pareggio all'ultimo respiro per la Sampdoria. Gabbiadini acciuffa la Lazio al 92' e regala un punto prezioso a Giampaolo al termine di una gara giocata con un carattere diverso rispetto a quella di Salerno. Audero stoppa due volte Felipe Anderson nel primo tempo, poi capitola su Immobile al 21' e il bomber biancoceleste colpisce anche un palo; poco prima del 30' arrivano le ampie proteste dei blucerchiati per un rigore non concesso su Quagliarella. L'arbitro viene richiamato dal Var, ma non cambia idea, una decisione dubbia (e non è la prima in questo campionato) che sarebbe potuta costare carissima.

Nella ripresa sono decisivi i cambi per dare vivacità all'attacco, il pareggio porta la firma di Gabbiadini e arriva in pieno recupero: a circa sette mesi dall'infortunio il numero 23 si riprende la scena, un 'acquisto' fondamentale per il campionato 2022/2023. Buon punto per muovere la classifica e per il morale, ora testa al match di domenica 4 settembre: Verona-Sampdoria è già uno scontro diretto.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.