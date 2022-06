Lanna incontra i club dei tifosi. La Federclubs: "Rivisto lo stile Samp"

Ricucire il rapporto con i tifosi era una delle 'mission' della presidenza di Marco Lanna che, dalle parole dei primi giorni dopo l'insediamento, è passato ai fatti nella seconda parte di una stagione difficilissima. Nella serata di martedì 31 maggio 2022 ha partecipato con Gianni Panconi all'assemblea dei Club della Federazione, presso l'istituto Champagnat.

"Un ritorno al passato, fatto di persone serie e sampdoriane - scrive in una nota la Federclubs - l’assemblea, ha visto tra gli ospiti Marco Lanna e Gianni Panconi in rappresentanza del CdA Blucerchiato, accompagnati da Sergio Tantillo, responsabile dei rapporti con la tifoseria. Mancava da un decennio l’intervento del presidente della Sampdoria alle nostre assemblee: una nostra scelta, coerente ma non semplice".

"Ieri - conclude la Federclubs - abbiamo rivisto lo stile Sampdoria, rappresentato da sampdoriani doc, impegnati nel non semplice compito di consegnare la società in mani solide e ripristinare il rapporto con la famiglia blucerchiata. Ringraziamo tutti i partecipanti della Federazione, convinti che anche da serate come questa passi la nostra rinascita dopo anni tormentati, e ringraziamo i nostri ospiti che hanno saputo scaldare il cuore dei club presenti".