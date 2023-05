Lanna: "La storia della Sampdoria non può finire qui"

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn prina della sfida contro l'Empoli, lanciando messaggi a potenziali investitori in grado di garantire il salvataggio dal fallimento in vista dell'assemblea degli azionisti prevista per i prossimi 26 e 29 maggio: "Aumento di capitale o ristrutturazione impossibile" era il messaggio che accompagnava la convocazione.

Marco Lanna ha ringraziato i tifosi per il sostegno fornito in questa stagione sciagurata: "In questo anno e mezzo di presidenza sono sempre stati al nostro fianco, non ci hanno mai contestato perché hanno compreso il momento così delicato. Lo scorso anno ci siamo salvati nel finale di campionato, quest'anno non ci siamo riusciti, ma loro ci sono sempre stati e non finirò mai di ringraziarli".

"Sono cresciuto nella Sampdoria - ha detto ancora Lanna - ed è tutta la mia vita. La retrocessione è difficile da digerire ma ora abbiamo un'altra battaglia da vincere. Penso che l'attaccamento e la passione dei nostri tifosi possano essere anche un bel messaggio per le parti che stanno guardando alla società per investire. Spero che alla fine possa esserci un intervento, perché la storia della Sampdoria non può finire qui".