Cessione Samp, Lanna: "Ci sono soggetti interessati"

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, dopo il successo 1-0 nel derby contro il Genoa (qui cronaca e video), è intervenuto a Radio anch'io sport, tramissione di Rai Radio 1. Ha parlato del finale di campionato, ma soprattutto ha affrontato il tema della cessione della società, fondamentale per il futuro.

Sul derby. "Sono arrivati tre punti importanti in chiave salvezza al termine di una settimana piena di tensioni, ora serve ancora qualche punto per la matematica, ma con questa determinazione possiamo farcela. La squadra si era forse un po' adagiata vedendo le sconfitte delle avversarie nelle ultime settimane, sabato sera ha però reagito, voleva vincere, ha combatttuto e ha cambiato atteggiamento. Una bella soddisfazione per tutti, mister, giocatori e soprattutto tifosi".

Sulla cessione. "Sono genovese e sampdoriano, come nel 2001 tornai per dare una mano da giocatore quando si rischiava la serie C, questa volta ho accettato questo compito per aiutare la società a venire fuori da un momento difficile. Il nostro obiettivo era ed è quello di traghettare la Sampdoria fino a giugno con la salvezza sportiva e, nel frattempo, cedere la società a qualcuno che possa investire per riportarla dove merita. La questione è seguita da Vidal e noi abbiamo notizie da lui. Ci sono soggetti che hanno manifestato interesse e che credo fossero rimasti un po' alla finestra in attesa di capire il discorso salvezza, credo che ora le cose possano diventare un po' più facili. Il derby è stato anche un bello spot per un eventuale compratore. Spero e credo che, a salvezza acquisita, queste manifestazioni di interesse diventeranno qualcosa di più concreto".