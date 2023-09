Sampdoria, ufficiale Kasami: jolly a centrocampo con il vizio del goal

Dopo un periodo di prova la Sampdoria ha deciso di tesserare Pajtim Kasami. Il centrocampista è stato ufficializzato nelle scorse ore e si è legato al club fino al 30 giugno 2023.

Chi è Pajtim Kasami, nuovo acquisto della Sampdoria

Kasami, nato a Struga in Macedonia del Nord il 2 giugno 1992, è naturalizzato svizzero e ha giocato 12 partite (segnando due goal) con la nazionale elvetica. Si tratta di un centrocampista mancino che unisce un buon fisico a qualità tecniche e realizzative importanti, molto duttile, può ricoprire diversi ruoli in mediana e nel corso della carriera è stato utilizzato spesso come seconda punta o trequartista.

La carriera

Dopo gli esordi al Bellinzona è passato dalla Serie A nella stagione 2010/2011 collezionando 24 presenze con il Palermo tra campionato ed Europa League. Successivamente ha vestito la maglia del Fulham fino al 2014 (con un passaggio in prestito al Lucerna), per poi imporsi in Grecia con l'Olympiakos: 66 presenze e 9 goal tra 2014 e 2016. Ancora un passaggio in Inghilterra con la maglia del Nottingham Forest (27 partite e 2 reti), poi il ritorno in Svizzera con il Sion (102 gare e 32 reti tra 2017 e 2020) e Basilea (79 partite e 19 goal tra 2020 e 2022). Lo scorso anno ha giocato ancora in Grecia con l'Olympiakos, 5 gare. In totale in carriera conta 387 partite e 68 goal.

Infortunio Ferrari, serve un difensore centrale

Per quello che riguarda il mercato degli svincolati la Sampdoria rimane alla ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Alex Ferrari. La lesione del legamento anteriore del ginocchio destro dovrà essere risolta con un'operazione chirurgica che prevede un lungo stop. Diversi i nomi sul taccuino, dall'ex Mustafi a Papastathopoulos, ma anche un giocatore di categoria come Alessandro Tuia, ex Benevento e Lecce.