Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Udinese deve voltare pagina mister Giampaolo. Sabato 12 marzo alle ore 18 si gioca Sampdoria-Juventus allo stadio Luigi Ferraris, match ovviamente complicato, da affrontare però con un atteggiamento diverso rispetto a quanto visto in campo nelle ultime due uscite. La classifica rimane traballante, i blucerchiati hanno bisogno di punti nella traversata verso la salvezza. Ecco le scelte di Giampaolo e Allegri.

QUI SAMPDORIA. Out per squalifica Murru, fuori dai giochi anche i lungodegenti Gabbiadini e Damsgaard, per il danese il ritorno in campo potrebbe essere fissato per la fine di marzo. Augello si riprende quindi il posto in difesa con Yoshida, Colley e Bereszynski davanti a Falcone; a centrocampo Thorsby, Candreva e Rincon (leggero vantaggio su Ekdal). Per quello che riguarda l'attacco Sensi dovrebbe posizionarsi alle spalle di Quagliarella e Caputo, scalpita però Giovinco dopo l'esordio nel finale contro l'Udinese. L'alternativa tattica potrebbe essere il 3-5-1-1 che si era visto contro il Milan, in questo caso panchina per Quagliarella con l'innesto di Magnani e una squadra molto più coperta.

QUI JUVENTUS. Infermeria piena per i bianconeri: sono out Chiellini, Bonucci e Dybala oltre ai soliti Chiesa, McKennie e Zakaria; in dubbio anche Cuadrado mentre Bernardeschi è squalificato. Davanti a Szczesny linea a quattro con Danilo, Rugani, De Ligt e Pellegrini (leggero vantaggio su Alex Sandro), a centrocampo Cuadrado (se non dovesse farcela c'è De Sciglio), Locatelli, Arthur e Rabiot. In attacco il pericolo pubblico numero uno è Vlahovic, al suo fianco più Morata che Kean.

Probabili formazioni Sampdoria-Juventus

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 12 marzo, ore 18.

Dove vederla: Dazn.