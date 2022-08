Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Archiviata l'immeritata sconfitta contro l'Atalanta per i blucerchiati è già tempo di scendere in campo per la seconda giornata. Lunedì 22 agosto 2022 alle ore 20:45 si gioca il posticipo di Serie A Sampdoria-Juventus allo stadio Luigi Ferraris. Ecco le probabili formazioni del match con le scelte di Giampaolo e Allegri.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

QUI SAMPDORIA. Villar e Vieira si giocano una maglia in cabina di regia; per il resto pochi dubbi. Audero in porta e linea a quattro classica con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello. A centrocampo, oltre al play basso, ci saranno Rincon, Leris, Sabiri e Djuricic a supporto dell'unica punta Caputo. Fermo ai box De Luca, lungo stop per l'attaccante.

QUI JUVENTUS. Qualche assenza tra i bianconeri, Di Maria si è subito infortunato mentre Bonucci non verrà rischiato in difesa, al suo posto uno tra Gatti e Rugani in coppia con Bremer. In attacco Vlahovic punta centrale e possibile tridente con Cuadrado e il nuovo acquisto Kostic. Ballottaggio Zakaria-Mckennie a centrocampo.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, Alez Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Arbitro: Abisso di Palermo.

Calcio d'inizio: lunedì 22 agosto, ore 20:45.

Dove vedere Sampdoria-Juventus in diretta TV e streaming: Dazn e Zona Dazn.