La Sampdoria femminile si arrende di misura alla super Juventus

Passa la Juventus, ma la Sampdoria non sfigura affatto. Le campionesse d’Italia in carica, praticamente invincibili da due anni a questa parte, e prime in campionato a punteggio pieno, oggi al Garrone devono sudare per superare le blucerchiate. La sfida finisce 1-0 con rete di Cernoia nella ripresa. La squadra di Cincotta, con tante assenze per infortunio, chiude la striscia positiva di tre vittorie di fila, ma esce dal campo a testa altissima.

La cronaca di Sampdoria-Juventus

La gara parte su ritmi non altissimi così bisogna aspettare fino al 17’ per la prima occasione, di marca bianconera, con Bonfantini che impegna Babb. Passano una quindicina di minuti e sono ancora le prime dell classe a sfiorare il vantaggio con la girata di Staskova che però non trova la porta.

La Sampdoria si difende in maniera ordinata e lascia pochissimi spazi all’avversario che così non arriva mai in maniera pulita in porta, nella ripresa ci prova due volte Caruso ma senza successo. Al 67’ si fanno vedere anche le padrone di casa con Novellino che in girata trova i guantoni di Peyrau-Magnin. Il fortino blucerchiato crolla però al 76’ con Cernoia che in diagonale infila la porta della Samp firmando l’1-0 che rimarrà il risulato fino alla fine della gara

Il tabellino di Sampdoria-Juventus

Sampdoria-Juventus 0-1

Marcatori: 76’ Cernoia

Sampdoria (4-3-1-2): Babb; Boglioni (46′ Novellino), Auvinen, Spinelli, Bursi; Giordano, Musolino (52′ Rincon), Fallico; Battelani (86’ Lopez); Helmvall (85’ Carrer), Carp (46′ Bargi). All: Cincotta

A disposizione: Tampieri, Bazzano, Tarenzi, Gardel

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama (62′ Salvai), Lenzini, Nilden; Caruso (75’ Girelli), Zamanian, Cernoia (92’ Pfattner); Bonfantini, Staskova (92’ Beccari), Hurtig (62′ Pedersen). All: Montemurro.

A disposizione: Aprile, Lundorf, Rosucci, Bonansea.

Ammoniti: Boglioni, Gama