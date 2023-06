Sampdoria, giorni decisivi tra iscrizione alla Serie B e nuovo allenatore

Ore e giorni decisivi per la Samporia, si avvicina infatti la scadenza del 20 giugno, giorno entro cui dovrà necessariamente essere perfezionata l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

Dopo la svolta societaria con il via libera all'aumento di capitale al termine dell'assemblea degli azionisti dello scorso 30 maggio che ha dato il via alla nuova era targata Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani si lavora per raggiungere il 60% di consensi sul piano di ristrutturazione del debito da parte dei creditori, compresa la parte relativa agli agenti sportivi.

Ai passaggi burocratici si affiancano i ragionamenti per quello che riguarda la parte sportiva, i primi passi riguarderanno ovviamente direttore sportivo e nuovo allenatore, ma c'è anche da ricostruire una rosa competitiva per la Serie B dopo le macerie lasciate dalla precedente gestione. Per quello che riguarda la panchina sono circolati molti nomi, da esperti della categoria come l'allenatore del Lecce Baroni e quello della Reggina Inzaghi, ma anche suggestioni come Gattuso e Pirlo. Molti tifosi spingono invece la candidatura di Beppe Iachini, condottiero della cavalcata trionfale, in rimonta, durante la seconda parte della stagione 2011/2012, l'ex tecnico ha fatto anche sapere di essere disponibile a tornare in blucerchiato con un intervento in una trasmissione di Primocanale.