Sampdoria: pratiche completate per la Serie B, attesa per allenatore e staff

L'operazione di salvataggio condotta da Matteo Manfredi di Gestio Capital e Andrea Radrizzani di Aser Group mette a segno il passo più importante con la conclusione di tutte le pratiche per l'iscrizione al campionato di Serie B entro la data chiave del 20 giugno. La società ha adempiuto a tutte le procedure e ora attende solo il via libera della Covisoc che dovrebbe essere una semplice formalità.

Sono stati pagati tutti i tesserati e saldate le pendenze con le società straniere, ora testa alla ricostruzione dal punto di vista tecnico, con le prime ufficialità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Per la panchina sembra essere Fabio Grosso il prescelto, l'allenatore ha vinto l'ultimo campionato di Serie B alla guida del Frosinone ed è noto per la sua capacità di valorizzare anche molti giovani. Avrebbe superato la concorrenza dei vari Baroni, Stroppa e Inzaghi. Nicola Legrottaglie dovrebbe essere invece il direttore tecnico, infine Riccardo Pecini come direttore sportivo, anche se nelle ultime ore si registra una frenata e potrebbero anche esserci delle alternative. Ufficiale, infine, il contro-riscatto dal Lecce del portiere Falcone.