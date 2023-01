Serie A femminile, la Sampdoria riparte dall'Inter

Seconda partita del nuovo anno per la Sampdoria Women che dopo aver vinto 3-0 con il San Marino Academy, risultato utile per passare il turno in Coppa Italia, si rituffa nel campionato sperando di invertire la tendenza. Le blucerchiate infatti sono in piena crisi dopo nove giornate senza vittorie con otto sconfitte, di cui le ultime quattro di fila, e un pareggio.

Inter-Sampdoria Women in diretta tv e streaming

La ripartenza però non sarà semplice, le ragazze di Cincotta infatti sabato alle 12,30 sfidano l'Inter quarta in classifica in trasferta. Match quasi proibitivo quindi che verrà trasmesso in diretta streaming su Tim Vision.

Il tecnico della Samp Cincotta oggi ha stilato la lista delle 20 convocate per il match con i soliti problemi legati all'infermeria soprattutto in attacco:

Portieri: Brunelli, Fabiano, Odden.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Prugna, Re, Regazzoli, Rincón, Seghir.

Attaccanti: Cedeño, Tarenzi.