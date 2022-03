Sampdoria, verso l'Inter: in tre lavorano lontano dal gruppo

La Sampdoria Women è tornata ad allenarsi ieri per iniziare a preparare la sfida contro l'Inter in programma a Milano domenica alle 14,30 e che sarà visibile in diretta tv e streaming du TIMVISION. Le blucerchiate, dopo aver osservato la sosta, avranno davanti un avvesario particolarmente difficile

che però ha accusato un certa flessione nell'ultimo periodo. Due sconfitte di fila contro la Roma seconda in classifica e contro il Pomigliano che invece naviga a metà classifica e ha sbancato il campo delle nerazzurre. Un ko inaspettato che la Samp potrebbe provare a sfruttare visto che arriva da due successi in fila contro Pomigliano e Fiorentina, senza subire reti.

La squadra di Cincotta è in forma, si è ripresa dopo alcuni scivoloni, e spera di riuscire a strappare punti per salire ancora in classifica, le nerazzure infatti sono davanti solo di quattro punti.

Per farlo prò ci sarà bisogno di tutti e al momento la rosa non è al completo come rivela il sito ufficiale blucerchiato: "La squadra di mister Antonio Cincotta ha svolto la prima di una serie di sedute mattutine in programma questa settimana. Ancora indisponibile Valentina Soggiu, mentre Alice Berti e Cecilia Re hanno svolto un lavoro personalizzato".