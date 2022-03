Sampdoria Women, contro l'Inter per il tris

Squadra in casa

Squadra in casa Inter Women

Due settimane dopo l'ultima volta, torna in campo la Serie A femminile che è pronta ad uscire dal suo periodo di sosta. La Sampdoria domenica affronta alle 14,30 l'Inter in trasferta in un match che potrebbe significare avvicinarsi alle zone alte della clasifica. Le ragazze di Cincotta sono infatti seste a 25 punti, mentre le prossime avversarie sono quinte a 29, con la vittoria quindi si potrebbe pensare anche ad un possibile sorpasso nelle prossime domeniche.

Non sarà facile ma la Samp è in ottimo momento di forma con due vittorie nelle ultime due partite di campionato contro Pomigliano e Fiorentina con tre gol all'attvo e nessuno al passivo. L'Inter invece sta vivendo un periodo opaco con due sconfitte una dietro l'altra contro Roma e Pomigliano. Ci proveranno le blucerchiate anche se di certo non sarà facile perché l'avversario è di tutto di rispetto e all'appello mancheranno Soggiu, Re e Novellino. Di seguito le ventuno convocate di Cincotta:

Le convocate della Sampdoria per l'Inter

Portieri: Ferraro, Ortiz, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, ?on?, Fallico, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Bargi, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.