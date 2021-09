Sampdoria-Inter, probabili formazioni: Caputo scalpita, D'Aversa cambia modulo

Chiuso il mercato e passata la pausa per gli impegni delle nazionali torna la Serie A: domenica 12 settembre alle ore 12.30 si gioca Sampdoria-Inter al Luigi Ferraris, blucerchiati che hanno raccolto un punto nelle prime due gare contro Milan e Sassuolo, campioni d'Italia in carica che sono invece a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti contro Genoa e Verona.

QUI SAMPDORIA. Bereszynski ed Ekdal sono rientrati con qualche acciacco dagli impegni con Polonia e Svezia, recuperato il primo e out il secondo che sarà sostituito da Adrien Silva. Mister D'Aversa dovrebbe virare sul 4-4-2 (accantonato, almeno per ora, il 4-2-3-1 delle prime giornate) con il nuovo tandem d'attacco formato da Caputo e Quagliarella, sempre out Gabbiadini mentre Torregrossa è rientrato in gruppo e dovrebbe essere vicino al rientro.

QUI INTER. Correa e Lautaro Martinez sono rientrati venerdì dagli impegni con l'Argentina e potrebbero entrambi partire dalla panchina. Nel 3-5-1-1 di Inzaghi Dzeko dovrebbe essere il terminale offensivo, alle sue spalle Sensi o Vidal. Ballottaggi Dumfries-Darmian e Perisic-Dimarco sugli esterni. Out in difesa Bastoni.

Probabili formazioni Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. Inzaghi.

Arbitro: Orsato di Schio.

Calcio d'inizio: domenica 12 settembre, ore 12:30.

Dove vederla: Dazn e Sky.