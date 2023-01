Coppa Italia femminile, la Sampdoria sfida l'Inter

Dopo i tanti rovesci in campionato, l'ultimo contro il Milan, la Sampdoria ritrova la Coppa Italia per cercare l'impresa. Le ragazze di Cincotta affronteranno l'Inter che appena dice fa ha battuto le blucerchiate con un netto 4-0 in campionato. Un ostacolo difficilissimo da affrontare per una squadra come la Samp in piena crisi, che è penultima in classifica e che in Serie A non vince dalla terza giornata di campionato.

Le brutte notizie purtroppo per Cincotta non finiscono qui, continua infatti l'emergenza infortuni per la squadra che a Bogliasco domani alle 14,30 potrebbe dover rinunciare a Sara Baldi, Kirvil Odden, Valentina Soggiu e Giorgia Spinelli, tutte ai box nell'allenamento di ieri, e forse anche a Elena Battistini, Siria Mailia e Amanda Tampieri che sempre nella giornata di ieri hanno svolto differenziato.

Coppa Italia femminile, Sampdoria-Inter in diretta streaming

Il match di domani sarà trasmesso in diretta tv e streaming da Tim Vision che darà la possibilitàò ai tifosi di seguire la gara anche sulla popria App. La Sampdoria spera di invertire il trend negativo in una competizione, la Coppa Italia, che l'ha vista passare il primo turno battendo Ravenna e San Marino Academy nel girone.