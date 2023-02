Coppa Italia femminile, il ritorno di Sampdoria-Inter l'8 febbraio

Si giocherà mercoledì 8 febbraio alle ore 12,30 al Konami Youth Developmene Centre di Milano la gara di ritorno tra Inter e Sampdoria valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre torneranno così a sfidarsi dopo la prima partita giocata a Bogliasco il 25 gennaio scorso.

Coppa Italia femminile, la Sampdoria cerca la rimonta con l'Inter

Nel primo confronto è stata l'Inter a vincere con il risultato di 3-2. Le nerazzurre hanno dominato la prima parte di gara portandosi sul 3-0 dopo appena 37 minuti di gioco grazie ai gol di Njoya, Chawinga e Bonetti. Le blucerchiate però non si sono date per vinte e nella ripresa sono riuscite a sfiorare la rimonta grazie ai gol di Pisani e Fallico.

Ora servirà qualcosa di più di un'impresa, la Samp infatti dovrà riuscire a battere le nerazzure a casa loro, di certo non semplice visto anche il periodo di crisi profonda delle ragazze di Cincotta reduci da sette sconfitte di fila in campionato e penultime in classifica. La missione sembra impossibile, ma chissà che le blucerchiate non riescano a scrivere una piccola pagina di storia a Milano con la partita che sarà trasmessa anche in diretta tv e streaming da Tim Vision.