Sampdoria: si ferma anche Esposito, emergenza contro il Venezia

Allarme in casa Sampdoria per le condizioni di Esposito. L'attaccante blucerchiato, vero e proprio trascinatore con quattro goal nelle ultime quattro gare e cinque nelle ultime sette, ha infatti svolto un lavoro differenziato a Bogliasco ed è in dubbio per la ripresa del campionato.

Domenica 14 gennaio 2024 alle ore 16:15 allo stadio Penzo si gioca infatti Venezia-Sampdoria, gara fondamentale per ripartire nel girone di ritorno con rinnovato entusiasmo 'guardando' verso la zona playoff. In attacco sono poche le alternative in caso di forfait di Esposito, sono infatti sempre out Borini e Pedrola, entrambi infortunati di lungo corso, rimangono Verre e Delle Monache, entrambi dati per partenti nel mercato di gennaio, oltre a De Luca, La Gumina e al giovane Ntanda.

Problemi anche in difesa per la squalifica di Facundo Gonzalez in un reparto con la coperta molto corta considerando anche il lungo stop di Ferrari. Pirlo dovrebbe riadattare Murru al centro per fare coppia con Ghilardi riabbassando Giordano nella linea a quattro insieme a Stojanovic. Recuperato Barreca, che probabilmente andrà in panchina, nuovamente infortunato Conti che sarà rivalutato tra un paio di settimane.

Anche a centrocampo i problemi non mancano. Vieira è infortunato mentre Kasami sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica rimediate dopo la gomitata contro il FeralpiSalò. Probabilmente sarà nuovamente utilizzato a centrocampo Depaoli con Yepes e Benedetti.

