Sampdoria: valori e mission, Manfredi e Radrizzani incontrano le squadre

Gli azionisti di maggioranza della Sampdoria, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, insieme al nuovo consigliere d’amministrazione Raffaele Fiorella, hanno riunito prima squadra maschile, prima squadra femminile e Primavera, staff tecnici, dipendenti e collaboratori per raccontare la loro 'New Samp'. Un primo momento di incontro, l’occasione per presentarsi e presentare i propri progetti nella sala proiezioni dell’Acquario di Genova. Valori da seguire e rispettare, vision e mission, per tracciare "il cammino da percorrere uniti per riposizionare il Doria dove merita di stare, per storia, tradizione e tifoseria".

Nel frattempo la squadra si prepara al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Sampdoria-Cittadella si gioca lunedì 18 settembre 2023 e Pirlo avrà a disposizione un'arma in più a centrocampo. Visti i problemi fisici di Benedetti la società è corsa ai ripari tesserando Pajtim Kasami dopo un periodo di prova a Bogliasco.

Una situazione che potrebbe ripetersi anche per la difesa a causa dell'infortunio di Alex Ferrari (operazione e lungo stop per la lesione del legamento anteriore del ginocchio destro). Nelle ultime ore scatto in avanti dell'ex Mustafi, più indietro l'ex Genoa Papastathopoulos e Tuia, ex Benevento e Lecce.