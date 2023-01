Gradinata Sud contro Garrone: "Voi i primi responsabili se la Samp sparisce"

Dopo il botta e risposta tra Edoardo Garrone e il consiglio di amministrazione e l'intervento della Federclubs per difendere Marco Lanna è intervenuta anche la Gradinata Sud con un duro comunicato in cui viene attaccato l'ex presidente, considerato dai tifosi il primo responsabile dell'attuale situazione di crisi.

"No Edoardo e famiglia Mondini - attacca La Sud - non funziona così. Voi siete manager, industriali e imprenditori. Noi no. Non ci capiamo un c...o di fondi, ristrutturazioni debitorie, investimenti, ecc. Abbiamo però la netta sensazione che stiate cercando di scaricare il barile. Pesante veramente di cavarvela così? Dando la colpa a Ferrero e al Cda?".

"Voi, famiglia Garrone-Mondini - sostiene la gradinata - siete i primi colpevoli di questo scempio. Il Cda? Soprassediamo che vi conviene. Ferrero? Cosa vi aspettavate? Vi siete fidati della gente sbagliata? Complimenti. Siete voi ad averlo messo dove è ora. Siete voi che l'avete accolto in pompa magna consegnandogli le chiavi della società".

E poi la conclusione citando il finale del comunicato di Garrone: "Ci siamo e ci saremo sempre, ma solo con progetti seri? No Edoardo e famiglia Garrone-Mondini, non funziona così. Una famiglia seria, responsabile, non si comporta così. Noi siamo per lo più gente di strada, che però tiene al proprio nome e la mattina vogliamo poterci guardare allo specchio. Se l'Uc Sampdoria sparisce, voi siete i primi responsabili".