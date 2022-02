Sampdoria, Giampaolo: "Vicini a Supryaga, ha evitato la chiamata alle armi"

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche della guerra in Ucraina nella conferenza stampa in vista del match contro l'Atalanta, raccontando lo stato d'anima del giovane Vladyslav Supryaga, 22 anni, arrivato in blucerchiato meno di un mese fa dalla Dynamo Kiev.

"Penso che abbia evitato la chiamata alle armi - ha detto Giampaolo - se fosse rimasto a Kiev probabilmente avrebbe dovuto imbracciare un fucile come stanno facendo gli altri giovani della sua età. Abbiamo parlato con lui attraverso l'interprete per capire il suo stato d'animo e la situazione della sua famiglia. Devo dire che ci ha rincuorato assicurandoci che i suoi cari stanno bene, anche se è ovviamente preoccupato".

"Nel 2022 - ha concluso il tecnico della Sampdoria - la guerra è una miseria assoluta".