Giampaolo, Osti e Faggiano: la Samp mette i tasselli per la prossima Serie A

Sampdoria al lavoro per definire le strategia in vista della nuova stagione, la Serie A 2022/2023 inizierà sabato 13 agosto, in netto anticipo a causa del Mondiale in Qatar che si svolgerà poi tra novembre e dicembre. Dopo il confronto tra Marco Giampaolo e la società, che ha portato alla conferma del tecnico di Bellinzona, è andato in scena il confronto tra il consiglio di amministrazione, Carlo Osti e Daniele Faggiano, fondamentale per dividere i compiti ed evitare dualismi.

Osti dovrebbe fare da unione tra staff tecnico e squadra, mentre Faggiano sarebbe maggiormente coinvolto per quello che riguarda il calciomercato.

Nella giornata di mercoledì 8 giugno la società blucerchiata ha anche ricevuto la visita del nuovo presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Accolto dal presidente Marco Lanna e dal consiglio di amministrazione, ha prima pranzato allo stadio 'Ferraris' per poi visitare il centro sportivo 'Mugnaini' di Bogliasco, i campi e le strutture adiacenti.