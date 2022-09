Sampdoria, confermato Giampaolo. Osti: "Ci sarà contro il Monza"

Dopo la sconfitta 2-1 contro lo Spezia tanti tifosi sui social hanno chiesto la testa di Giampaolo dopo un avvio di campionato da brividi. La società, però, per voce di Carlo Osti, responsabile area tecnica, ha confermato la fiducia all'allenatore ai microfoni di Sky Sport.

"Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali - ha detto - ci sarà sicuramente Marco Giampaolo in panchina, magari non fisicamente perché è squalificato ma vedremo se gli verrà tolta una giornata. I numeri sono impietosi e su questo non c'è dubbio, ma dobbiamo anche valutare la prestazione di oggi, dove la squadra ha creato molte occasioni contro una buona formazione come lo Spezia, poi si possono fare tante valutazioni. I ragazzi hanno dato tutto. Ci confronteremo con squadra, staff e tecnico, sarà un confronto interno".

"Contro squadre che fanno giocare - ha aggiunto - abbiamo sempre fatto buone prestazioni, abbiamo faticato invece contro squadre sagomate a uomo come in questa gara. Brucia la sconfitta perché era un match delicato".