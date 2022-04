Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni del derby salvezza

Derby della paura, ma anche da dentro o fuori per entrambe. Sabato 30 aprile 2022 alle ore 18 si gioca Sampdoria-Genoa allo stadio Luigi Ferraris, gara fondamentale in chiave salvezza con il pubblico delle grandi occasioni. Procede infatti a gonfie vele la vendita di biglietti, già arrivati a quota 29mila. Il rischio di una doppia retrocessione è più concreto che mai, mantenere entrambe le squadre di Genova in Serie A sembra invece praticamente impossibile. Brividi a Marassi, le scelte di Giampaolo e Blessin.

QUI SAMPDORIA. Squalificato Rincon a centrocampo, al suo posto in cabina di regia Ekdal (non è al meglio, si gioca il posto con Vieira) con Thorsby e Candreva ai lati, in attacco invece si torna a Sabiri e Sensi con Caputo (in vantaggio su Quagliarella) terminale offensivo. Per quello che riguarda la difesa, davanti ad Audero, linea a quattro con Bereszynsky, Ferrari, Colley e uno tra Augello e Murru .

QUI GENOA. Fermi ai box i soliti Piccoli, Rovella, Cambiaso e Vanheusden, sulla via del recupero Criscito e Maksimovic. Sirigu in porta e difesa a quattro con Hefti (se recupera, altrimenti c'è Frendrup), Ostigard, Bani e Vasquez; a centrocampo i soliti Badelj e Sturaro e infine davanti ballottaggio Ekuban-Destro. Ad agire dietro alla prima punta Frendrup (se non servisse dietro), Amiri e Portanova, rimangono vive le opzioni Melegoni e Galdames.

Sampdoria-Genoa, probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Frendrup, Amiri, Portanova; Ekuban. All. Blessin.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: sabato 30 aprile, ore 18:00.

Dove vederla: Dazn.