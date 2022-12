Sampdoria-TS Galaxy 5-1: buona la prima in amichevole, tripletta di Gabbiadini

Prima amichevole del mini-ritiro in Turchia per la Sampdoria, che ha battuto 5-1 il TS Galaxy, formazione della massima serie del Sudafrica. Risultato sbloccato nel primo tempo da Caputo al 26' e perfezionato da Gabbiadini da 37' e 44'. Nella ripresa Manolo trova anche la tripletta al 52', poi i blucerchiati sprecano un paio di occasioni e Aubaas accorcia le distanze. Quagliarella su punzione trova il quinto goal all'84'.

In attesa di novità sul fronte societario, decisiva l'assemblea degli azionisti in programma mercoledì 14 dicembre, i ragazzi di Stankovic si preparano alla ripresa del campionato al Calista Sports Center di Kadriye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya. Le prossime amichevoli saranno giovedì 15 dicembre contro i turchi dell’Adana Demirspor che sono allenati dall'ex Vicenzo Montella e lunedì 19 dicembre contro la Dinamo Dresda, squadra di terza serie tedesca.

Sampdoria-Galaxy 5-1

Reti: 26′ Caputo, 37′ e 44′ Gabbiadini; 52' Gabbiadini, 78′ Aubaas, 84′ Quagliarella.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero (46' Contini); Murillo (63' Paoletti), Colley (63' Ferrari), Amione (63' Villa); Léris (63' Malagrida), Rincón (63' Trimboli), Vieira (63' Yepes), Augello (63' Murru); Verre (63' Savio); Gabbiadini (63' Quagliarella), Caputo (63' Montevago). A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi. Allenatore: Stankovic.

TS Galaxy (4-2-3-1): Buthelezi; Munyai, Msimango, M. Mahlangu, Seedat; Mbunjana, Hlongwane; Mongae, Teto, Mbatha; Parker.

A disposizione ed entrati nella ripresa: Van der Linde, Kolak, Sanoka, Traore, Nyama, Mathekgane, Aubaas, Daya, Xola, Vilakazi, Mbewe, S. Mahlangu, Phohlongo, Mere, Kekana, Sebelebele. Allenatore: Ramovic.

Arbitro: Kolanci