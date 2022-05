Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Penultima giornata di campionato, in posticipo, per i blucerchiati. Sampdoria-Fiorentina si gioca infatti lunedì 16 maggio 2022 alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris, gara fondamentale per la salvezza, sulla base dei risultati che matureranno nella giornata di domenica. La non vittoria della Salernitana ha abbassato la quota salvezza a 34 punti con i ragazzi di Giampaolo che si stanziano a 33. Ecco le scelte dei due allenatori.

QUI SAMPDORIA. Pochi dubbi in difesa, davanti ad Audero ci sarà la solita linea a quattro con Bereszynski, Ferrari, Colley ed Augello. A centrocampo invece ci saranno Thorsby, Candreva e Rincon (in vantaggio su Ekdal che stringerà comunque i denti per essere almeno in panchina) e probabilmente Ronaldo Vieira. In attacco Sabiri dovrebbe supportare Caputo, con Quagliarella pronto a subentrare. L'alternativa potrebbe essere il capitano in campo dall'inizio con un centrocampo meno folto e l'eslusione di Vieira. Out i soliti Gabbiadini, Giovinco e Sensi.

QUI FIORENTINA. In porta ci sarà Terracciano, davanti a lui Venuti (in vantaggio su Odriozola), Milenkovic, Igor e Biraschi. A centrocampo Bonaventura e Torreira sono sicuri del posto mentre Duncan si gioca l'ultimo posto disponibile con Maleh. Davanti lotta serrata tra Saponara e Ikoné per il tridente con Cabral e Gonzalez. Out per squalifica Amrabat.

Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira, Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: lunedì 16 maggio, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn.