Tutti i volti della Samp, l'opera omnia di tre appassionati di 'figu': "450 pagine di storia blucerchiata"

"Celo, celo, manca". Un mantra che riporta tutti gli appassionati di calcio (e non solo) alla propria infanzia, agli anni degli scambi a scuola o in piazzetta, quando il mondo sembrava più bello e forse anche più giusto. Un lungo filo rosso che unisce generazioni ed epoche diverse per una passione che spesso si tramanda di padre in figlio, quasi come una religione. Stiamo ovviamente parlando delle mitiche figurine dei calciatori, capaci ancora oggi di appassionare grandi e piccini, con veri e propri collezionisti che a distanza di decenni continuano a scambiarsi queste 'immagini sacre' per completare raccolte ormai impolverate, spesso recuperate in cantine o solai.

Dalla passione alle librerie il passo è breve e, per tutti i tifosi blucerchiati è in arrivo un vero e proprio almanacco che contiene le facce di tutti i giocatori che abbiano giocato con la maglia blucerchiata, e di cui sia stata prodotta la “figu”, con storia, curiosità e aneddoti legati alle stagioni calcistiche di riferimento. Dagli albori delle prime raccolte anteguerra ai giorni nostri, percorrendo tutta l’evoluzione della figurina: le prime non adesive, poi quelle cartonate di grande formato, le classiche con la “velina”, ma anche le moderne card ed esperimenti su ogni tipo di materiale e per ogni tipo di utilizzo, dal tessuto alla plastica, dai magneti ai tappi a corona. Un percorso che racconta l’evolversi di quelle immaginette colorate e dei molti editori che le hanno prodotte: i produttori di dolciumi o caffé che le utilizzavano come incentivo alla vendita del prodotto, i distributori tramite dispenser assieme alle gomme da masticare fino alle multinazionali dei giorni nostri che le commercializzano in bustine.

Tre le menti che hanno ideato questo volume (intitolato 'Figurine Sampdoriane'), in uscita a dicembre ma già ordinabile sul sito della casa editrice Edizioni Sportmedia, si tratta di Luca Ghiglione (giornalista, editore e fotografo), Andrea Massa (collezionista di figurine con oltre 1500 pezzi solo per quello che riguarda la Sampdoria) e Sergio Benassi (tecnico informatico con la passione per le 'figu' con una collezione da oltre tremila pezzi".

Ma quante sono in tutto le figurine pubblicate nel libro? "Non lo sappiamo con certezza nemmeno noi - racconta Luca Ghiglione a Genova Today - possiamo azzardare 4 o 5mila nelle 450 pagine del volume. Al primo che le conterà tutte regaleremo una copia del nostro volume".

Un lavoro lungo e faticoso, come racconta ancora uno degli autori: "Abbiamo iniziato a lavorarci a gennaio, quindi direi che abbiamo impiegato un intero anno per arrivare in fondo a questa opera mastodontica. Non è stato facile reperire tutte le figurine blucerchiate, ma è stato preziosissimo il mio amico Sergio Benassi che è il numero uno in questo settore e le ha praticamente tutte. Inoltre abbiamo aggiunto raccolte estere, chicche e curiosità coinvolgendo collezionisti da ogni parte del mondo. Le più particolari sono sicuramente le caricature, ma ci siamo imbattuti anche in figurine davvero particolari, realizzate in materiali di ogni tipo: plastica, tessuto, calamite, quello delle figurine è un mondo veramente vario".

"Si parte con un capitolo dedicato all'anteguerra, con qualche immagine delle progenitrici - prosegue Ghiglione - e si arriva fino alla stagione 2020/2021 con i "Calciatori" Panini, la raccolta dedicata di Erredì-Galata e qualche immagine dei campionati europei, con le particolarissime figurine della Tschutti".

Un prodotto a suo modo unico nel panorama editoriale, che potrebbe essere replicato anche con altre squadre di calcio: "L'idea c'è - conclude Ghiglione - sia per quello che riguarda il Genoa che per altre compagini come Milan, Parma e Roma sulle quali potremmo avere del buon materialea disposizione. Prima però ci godiamo il frutto di questo lungo lavoro, poi penseremo se e come ripartire con altri prodotti simili".