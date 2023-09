Quinto si colora di blucerchiato per la festa dei Fedelissimi, in memoria di Vialli

I giardini di Quinto si colorano di blucerchiato nel pomeriggio e nella serata di sabato 9 settembre 2023 per la festa dei Fedelissimi 1961, storico club blucerchiato. Un luogo che ha assunto un significato particolare per la tifoseria per la presenza dell'ormai celebre molo, ribattezzato 'dell'amicizia' dopo la morte di Gianluca Vialli, reso indimenticabile dall’ultima scena del film La bella stagione", addobbato con sciarpe, maglie e ricordi.

Bandiere, striscioni, tifosi e colori per ricordare la figura del bomber recentemente scomparso in una festa iniziata alle ore 17 con installazioni artistiche, il torneo di calcio balilla, il toro meccanico e il dj set con aperitivo, cena alle ore 19:30 e poi in serata lo spettacolo della Banda dei Cialtroni dalle ore 21 e il concerto della Superdisco Band alle ore 21:45.

Presente il presidente della Sampdoria Marco Lanna, tra gli ospiti anche Francesco Flachi ed Enrico Nicolini. Tra le iniziative annunciate anche una vendita di gadget che verrà realizzata a Natale per supportare la Gigi Ghirotti.