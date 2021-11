Sampdoria, Ferrero conferma D'Aversa: "Non ha colpe, ci riprenderemo"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha ufficialmente confemato la fiducia al tecnico Roberto D'Aversa con alcune dichiarazioni all'agenzia Adnkronos. Rimangono comunque, sullo sfondo, le possibili alternative con Giampaolo in stand-by e Iachini più defilato. Molto dipenderà dalla prossima partita, dopo la sosta infatti i blucerchiati saranno di scena a Salerno per una sfida cruciale in chiave salvezza. In caso di nuovo passo falso il banco potrebbe davvero saltare.

"Basta dare sentenze ad orologeria - ha detto Ferrero -, ribadisco con fermezza a D'Aversa la mia fiducia. Il calcio è fatto di episodi. Abbiamo avuto episodi sfortunati ma ci riprenderemo, non c'entra niente D'Aversa"

"Siamo una società forte - ha aggiunto - , coesa, sia in campo che fuori dal campo".

Ferrero ha poi anche parlato della questione Dazn, spiegando il proprio punto di vista: "La mia posizione è sempre la stessa ed è netta: visti i risultati che abbiamo io mi auguro in un miglioramento, vedo solo che c'è una grande confusione, vedo che ce la stanno mettendo tutta però ormai non è famosa Dazn ma il 'cerchietto' quando vedi le partite. L'abbonamento multiuso? Non lo so, io faccio calcio, per me l'importante è il prodotto che noi diamo, che sia valido, forte e buono. Ci interessa la qualità della trasmissione. Questo è un fatto strategico, societario, mi auguro che non crei confusione ulteriore, però penso che la dirigenza di Dazn saprà come risolvere i problemi, o almeno ce lo auguriamo tutti nel mondo del calcio".