Sampdoria-FeralpiSalò, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Zaffaroni

La bella vittoria contro la Reggiana, la quinta nelle ultime sei gare di Serie B, ha dato slancio alla Sampdoria, che ora 'vede' la zona playoff. Prima della sosta ci sono due gare casalinghe fondamentali per capire gli obiettivi del 2024. Si parte sabato 23 dicembre contro la matricola FeralpiSalò, ultima in classifica ma reduce da una vittoria. Le scelte di Pirlo e Zaffaroni per il match in programma alle ore 16:15 allo stadio Luigi Ferraris dove, prima del calcio d'inizio, andrà in scena la consueta raccolta benefica di Natale dei Fedelissimi: in vendita zainetti blucerchiati, il ricavato andrà alla Gigi Ghirotti.

Sampdoria-FeralpiSalò, le scelte di Pirlo

Pochi dubbi di formazione per Pirlo, che dovrebbe confermare l'undici iniziale visto contro la Reggiana. In porta Stankovic e poi difesa a quattro con Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Murru, sempre fermo ai box Barreca. A centrocampo, dove mancherà il lungodegente Vieiria, spazio a Kasami, Yepes e Giordano. In attacco sempre out Pedrola e Borini, Verre ed Esposito supporteranno De Luca. Squalificato La Gumina dopo il cartellino rosso rimediato nel finale del match della scorsa settimana.

Sampdoria-FeralpiSalò, le scelte di Zaffaroni

FeralpiSalò matricola in Serie B. Impatto difficile con la categoria e ultimo posto in classifica con 10 punti conquistati in 17 gare. Dopo tre sconfitte consecutive, però, è arrivato il successo a sorpresa contro la Cremonese, che ha ridato speranza alla compagine guidata da Zaffaroni. A livello di formazione 3-5-2 con Pizzignacco in porta, Martella, Ceppitelli e Balestrero in difesa e centecampo folto. Bergonzi e Felici sugli esterni e poi in mediana Di Molfetta, Fiordilino e Kourfalidis. In attacco tandem formato da Butic (in vantaggio su La Mantia) e Compagnon.

Sampdoria-FeralpiSalò, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Gonzalez, Ghilardi, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca. All. Pirlo.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic, Compagnon. All. Zaffaroni

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Calcio d'inizio: sabato 23 dicembre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Sampdoria-FeralpiSalò in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

